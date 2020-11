NOTA STORICA: 23 novembre 1980. Il Sisma in Lucania

Vincenzo Belmonte, allora giovane 33enne Capogruppo del MSI al Comune di Potenza nonché componente del Comitato Centrale del Partito, accompagnò l’allora Segretario Nazionale Giorgio ALMIRANTE nei maggiori centri del Marmo-Platano quali BALVANO, BARAGIANO, MURO LUCANO, CASTELGRANDE, PESCOPAGANO (foto) distrutti dal terremoto di quell’anno.

ALMIRANTE, in quella occasione rifiutò la “scorta” con auto ed autista del Ministero degli Interni, che pure l’allora Presidente della Repubblica Sandro PERTINI gli aveva messo a disposizione.

Solo un Carabiniere locale gli “stava dietro” con discrezione.

Durante tutto il tragitto ALMIRANTE ascoltò tutti con rigoroso rispetto, parlò con essi sommessamente ed abbracciò, soprattutto, gli anziani ed i ragazzi, che nel vederlo gli venivano incontro.

Nel momento, poi, in cui eravamo accanto in macchina per raggiungere quei paesi (guidava il compianto Pinuccio NAPOLI e al suo lato c’era il Segretario Regionale Prof. Antonio MANCINO), vidi che aveva gli occhi lucidi. Un’immagine impossibile da dimenticare.

Vincenzo Belmonte Centrodestra Alternativo