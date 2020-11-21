POTENZA: CELEBRAZIONE DELLA “VIRGO FIDELIS” E DEL “79° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CULQUALBER”.

OGGI, 21 NOVEMBRE 2020, ALLE ORE 10:30, PRESSO LA CAPPELLA DELLA CASERMA LUCANIA, SEDE DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “BASILICATA” DI POTENZA, E’ STATA OFFICIATA DA S.E. MONS. SALVATORE LIGORIO, ARCIVESCOVO METROPOLITA DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICO NUOVO, UNA SANTA MESSA IN OCCASIONE DELLE CONCOMITANTI RICORRENZE DELLA “VIRGO FIDELIS”, PATRONA DELL’ARMA DEI CARABINIERI E DEL “79° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CULQUALBER”.
L’ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CULQUALBER RIEVOCA LE GESTA DEL I BATTAGLIONE CARABINIERI MOBILITATO IN AFRICA ORIENTALE NEL CORSO DEL II CONFLITTO MONDIALE, EPISODIO D’EROISMO PER IL QUALE VALSE ALLA BANDIERA DELL’ARMA LA SECONDA MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE.
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