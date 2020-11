Al via la campagna di sensibilizzazione per la donazione del plasma iperimmune da parte di ha contratto il Covid-19 e utile per la cura degli altri pazienti contagiati.

La ricerca è stata avviata nell’ambito di un protocollo siglato tra l’AOR San Carlo con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).