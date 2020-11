ACQUEDOTTO LUCANO. AUTOLETTURA CONSUMI IDRICI : AL VIA UNA NUOVA CAMPAGNA

Potenza, 20 novembre 2020

Nei giorni scorsi Acquedotto Lucano ha rilanciato una nuova campagna per invitare gli utenti del servizio idrico integrato a comunicare autonomamente i propri consumi idrici attraverso l’autolettura. Fornire l’autolettura permette di ricevere fatture calcolate sui consumi reali ed effettivi e dunque con importi esatti. L’autolettura che, di norma, può essere comunicata in qualsiasi momento dell’anno, per la prossima fatturazione prevista al 31 dicembre 2020, potrà essere comunicata fino al 2 dicembre 2020. Per essere valida ai fini della fatturazione, l’autolettura deve essere eseguita attraverso i seguenti canali:

accedendo alla pagina www.acquedottolucano.it nella sezione “Autolettura”; Telefono : contattando il numero verde 800 992 292 ( Digitare tasto 1);

SMS : al numero 339 994 18 02

: al numero Telegram: registrandosi al servizio di autolettura

Prima di procedere all’autolettura è necessario avere con sé i seguenti dati reperibili in fattura: Codice Cliente, ULM e lettura.

“L’autolettura consente a ciascun utente di aggiornare periodicamente la situazione dei consumi in bolletta, attraverso modalità semplici, veloci ed in maniera autonoma – afferma l’amministratore unico di Acquedotto lucano, Giandomenico Marchese. La lettura del misuratore effettuata costantemente, inoltre, porta con sé un ulteriore vantaggio per gli utenti, ossia di riscontrare eventuali consumi anomali derivanti da guasti o perdite ed intervenire tempestivamente. Soprattutto in questo delicato e particolare momento di emergenza sanitaria – prosegue Marchese -, pur continuando, al momento, ad effettuare le letture dei contatori attraverso gli operatori di Acquedotto Lucano, è indispensabile la collaborazione degli utenti per ottenere consumi reali ed effettivi attraverso la comunicazione dell’autolettura del proprio contatore”.