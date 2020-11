PISTICCI: “RINASCIMENTO SOCIALE” scende in campo alle prossime amministrative

Il Commissario cittadino del partito Fratelli d’Italia, dr. Francesco Di Benedetto, comunica che, il panorama

delle organizzazione politiche presenti sul territorio Comunale, si è arricchito di una nuova formazione Civica

denominata “RINASCIMENTO SOCIALE”, che alle elezioni amministrative di Maggio 2021, intende scendere

in campo con una propria lista di candidati, in coalizione con il partito FRATELLI d’ITALIA ed a tutti coloro che

vorranno condividere, unitamente ai valori di libertà e democrazia del centro-destra, una visione di sviluppo

del territorio Comunale, foriera di un vero e proprio “rinascimento sociale, economico e culturale”.

Di seguito il simbolo della formazione con la narrazione del contenuto simbolico.

“La colonna rappresenta l’intero territorio Comunale che, se pur distinto in vari nuclei urbani, è

accomunato da un’unica identità storico-culturale, quella della Magna Grecia, qui simboleggiata dalla

colonna sormontata dal capitello di ordine architettonico dorico, tipico degli insediamenti greci in Italia

meridionale. Il nastro tricolore che avvolge la colonna, simboleggia lo stato Italiano, sotto la cui

giurisdizione è riposto il destino di ogni cittadino”.

