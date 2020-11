I MEDUZA girano a Craco in Basilicata, il video di “Paradise” ft. Dermot Kennedy

Dopo il suggestivo video di “Lose Control” girato nella città fantasma di Burj Al Babas Villa in Turchia nella regione del Mar Nero, caratterizzata dalla presenza di 72 castelli identici, il collettivo italiano MEDUZA sceglie l’Italia per la location del nuovo singolo “Paradise” in collaborazione con il cantautore e musicista irlandese Dermot Kennedy.

Eletti secondi artisti più supportati nel 2020 da 1001tracklists, Simon de Jano, Madwill e Luke Degree hanno iniziato il loro progetto nel 2019 con con “Piece Of Your Heart” insieme ai Goodboys, che li ha resi il maggiore act dance internazionale dell’anno fino alla nomination ai Grammy’s nella categoria “Best Dance Recording” dopo un tour mondiale prima del lockdown e oltre 1 miliardo di streaming plays solo su Spotify totalizzati sui due singoli di punta. (627mln su “Piece Of Your Heart”, 459mln su “Lose Control”).

I MEDUZA si sono classificati #22 come new entry nella classifica DJ Mag Alternative Top 100 Djs 2020 stilata insieme a Beatport.https://www.youtube.com/embed/e7HBypw4lhY?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=it-IT&autohide=2&wmode=transparent

Dove si trova il paese fantasma?

In Basilicata, provincia di Matera. Si chiama Craco e probabilmente qualcuno di voi l’avrà già riconosciuto poiché set cinematografico per diversi film come “La Passione di Cristo” (2004) di Mel Gibson e il più recente “007 Quantum Of Solace” (2008) di Marc Forster e “Basilicata Coast to Coast” di Rocco Papaleo.

Sorge in collina, ai piedi dell’Appennino Lucano e presenta la predominanza dei calanchi, profondi solchi scavati in un terreno cretoso dalla discesa a valle delle acque piovane. Si presenta come una scultura dalle origini medioevali ed è tra le mete imperdibili della terra lucana, per suggestività e bellezza.

La prima testimonianza risale al 1060 e nomina il paese come “Graculum”, “piccolo campo arato”.

Le prime tracce umane nel territorio di Craco risalgono all’VIII secolo a.C., mentre nel X secolo diviene insediamento di monaci italo-bizantini. La struttura del borgo antico, le cui case sono arroccate intorno al torrione quadrato che domina il centro, risale al periodo compreso tra il 1154 e il 1168.

Craco fu un importante centro militare strategico durante il regno di Federico II e durante il periodo normanno divenne sede universitaria (1276).

Nel 1963, a causa di una potente frana già prevista dagli inizi del secolo per la posizione del paese “su una collina di sabbie plioceniche sovrastanti alle argille, incise da burroni in continuo progresso”, la popolazione locale che fino a quel momento aveva reso la coltivazione del grano l’attività principale è stata costretta ad abbandonare il borgo per rifugiarsi nel nuovo comune di Craco Peschiera, rendendo il borgo una vera e propria città fantasma agli inizi degli anni Ottanta. Per tutelarne l’ integrità e per ragioni di sicurezza, il borgo color ocra è visitabile in gruppi e con una guida.

Per accedere ai quartieri interni è necessaria la Craco-Card, un lasciapassare rilasciato dall’amministrazione comunale, ma è vietato avvicinarsi alle abitazioni, in quanto sussiste il pericolo di crollo.

Tante leggende ruotano attorno a Craco, tra le quali la più importante che coinvolge San Vincenzo e San Maurizio, che passarono dal borgo durante il viaggio di ritorno delle crociate.

Altri film girati a Craco:

1953: La lupa di Alberto Lattuada

1964: Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini

1974: Il tempo dell’inizio di Luigi Di Gianni

1979: Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi

1985: King David di Bruce Beresford

1986: Oddio, ci siamo persi il papa di Robert M. Young

1990: Il sole anche di notte di Paolo e Vittorio Taviani

1996: Ninfa plebea di Lina Wertmüller

1999: Terra bruciata di Fabio Segatori

2006: Nativity di Catherine Hardwicke

2012: Un medico di campagna di Luigi Di Gianni

2015: Montedoro di Antonello Faretta

___________________

CAST:

Director: Jess Kohl

Production Company: PRETTYBIRD UK

Exec Producer: Juliette Larthe

Producer: Chris Murdoch

Italy Producer: Fabrizia Falzetti

Locations / Production Manager: Dino Centonze

Locations / Production Assistant: Vincenzo D’Onofrio

1st AD: Francesca Rocchio

DOP: Jake Hunter Focus Puller: Gigi Piepoli

Steadicam: Simone Lucarelli

Data Manager: Marco Ranieri

Gaffer: Flavio Russo

Grip: Federico Giannace

Driver / PA: Giuliano Carmosino

Drone: Aldo Amato & Vincenzo Sidonio

Additional Drone: Jamz Creative

Editor: Linda Attab

Colourist: Jamz

Creative Cast: Molu Mike Banwo, Alyn Di Pace, Alessandro Averga, Sabrina Dolce, Medi Mezzugi, Fabian Ozabor

Casting: Teresa Salvatrice Martelli

Commissioner: John Hassay

Special thanks to Emmyland and FAVA Rental