Lettera aperta sulla sorveglianza sanitaria del personale medico, questa sconosciuta

La polemica di questi giorni tra il Direttore generale della ASM e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Matera (ndr: in relazione al fatto di cronaca dei sanitari dell’Ospedale di Matera risultati positivi al Covid, con sintomi, ed accusati dal direttore generale di avere portato l’infezione dall’esterno) rischia di mettere in secondo piano il tema centrale della sorveglianza sanitaria di tutto il personale operante negli ospedali italiani, tanto di quello sanitario che di quello ausiliario.

Il crescente numero di contagi a partenza da reparti ospedalieri e dalle residenze assistenziali per anziani impone una riflessione anche su questo tema.

Il testo che segue vuole offrire uno spunto di riflessione sul tema.

Dott. Erasmo Bitetti

segretario della SIMG Matera

Società Italiana di Medicina Generale