ZOË Tout Paris da oggi 13/11/2020 disco novità su Radio Laser

Torna ZOË, in equilibrio tra suoni esotici ed europei. Ecco “Tout Paris”

C’est la vie, si diceva: è la vita. E a volte, per strada, all’angolo di un quartiere parigino che profuma d’arte e di spezie, s’incontra il volto di una giovane, bionda ragazza avvolta in una giacca di pelle abbottonata fino al bavero, che ti guarda con stupore.

Ti sembra di riconoscerla: è ZOË!

Tout Paris è il titolo del nuovo singolo di ZOË: da oggi in tutte le radio!

BIO



Il talento e l’amore per la musica di ZOË Straub sono di famiglia: la ventitreenne viennese è figlia di Christof Straub, fondatore del gruppo austriaco Papermoon. Dal 2013 ZOË è attiva come cantante e cantautrice e le sue canzoni sono il prodotto della collaborazione musicale con il padre. Accanto alla musica, ZOË è stata da subito presentatrice e attrice.



ZOË ha partecipato alla grande finale dell’Eurovision Song Contest 2016 a Stoccolma con la canzone “Loin d’ici” ed è arrivata ottava grazie al voto del pubblico dei 42 paesi partecipanti.



Gli anni recenti sono stati musicalmente attivi per la giovane cantante e attrice: ha pubblicato il suo primo album “Debut” che è stato subito Disco d’Oro, ed è stata impegnata in tournée in Austria e in tutta Europa.



Nel 2019 ZOË ha raggiunto 1mo posto della Spotify Viral Italy con la sua hit “C’est La Vie”, che è diventata anche un grande successo radiofonico in diversi paesi europei.



Il 25 ottobre 2019 è uscito in tutto il mondo il suo nuovo singolo “Amour Fou”.