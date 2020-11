EMERGENZA COVID-19: CIRCA 300 TAMPONI IN MODALITA’ “DRIVE-IN” PER AMMINISTRATORI, PERSONALE COMUNALE E SCUOLE

Circa 300 i tamponi effettuati nella mattinata odierna nel parcheggio antistante l’Ospedale “Giovanni Paolo II” ad amministratori e ai dipendenti del Comune di Policoro e al personale scolastico in prosecuzione delle dei tamponi già effettuati martedì scorso. Le procedure per la somministrazione in modalità drive-in dei tamponi Covid-19 nella Città di Policoro, sorvegliate dalla Polizia Locale e dalla Polizia di Stato, sono avvenute in totale sicurezza, scaglionate nel corso della mattinata, e sono state eseguite dagli operatori sanitari – Salvatrice Casolaro, Vincenzo Arena, Rocco Amodeo e Rosa Brescia.

Nella giornata odierna sono pervenute le risultanze di alcuni dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi: di questi n.1 è risultato positivo ed è stato attivato isolamento contumaciale

Policoro, 13.11.2020