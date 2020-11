DIODATO “FINO A FARCI SCOMPARIRE” DAL 20 NOVEMBRE disco novita’ su RADIO LASER

DIODATO IL NUOVO SINGOLO “FINO A FARCI SCOMPARIRE” DA VENERDÌ 20 NOVEMBRE IN ROTAZIONE RADIOFONICA A FINE NOVEMBRE ARRIVA SU RAIPLAY LA DOCUSERIE“STORIE DI UN’ALTRA ESTATE”



Dopo l’uscita dell’inedito “Un’altra estate”, che ha dato il nome a un coraggioso tour con cui si è tornati a respirare l’arte e a dialogare con nuovi codici, “Fino a farci scomparire” è il nuovo singolo di DIODATO, in rotazione radiofonica da venerdì 20 novembre e contenuto, come “Fai Rumore” (doppio disco di Platino) e “Che vita meravigliosa”, nel quarto album di inediti “CHE VITA MERAVIGLIOSA” (Carosello Records), certificato disco d’Oro.

Il brano, delicato e deciso al tempo stesso nei suoni e nelle tematiche è scritto interamente da Diodato e racchiude il senso di rassegnazione e annullamento propri dell’arrivo al capolinea di una relazione. Racconta della consacrazione di un “noi” giunto alla fine ma capace di sopravvivere in un altrove, aiutato dal tempo che dà senso a tutto e permette di allontanarsi dalle incomprensioni, dalle possessioni e dalle insicurezze passate, innamorati di qualcun altro e con la fortuna di riconoscere qualcosa di più grande, qualcosa in grado di andare oltre le nostre piccolezze.A fine novembre, inoltre, arriverà su RaiPlay la docuserie“STORIE DI UN’ALTRA ESTATE”. Diodato è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il FESTIVAL DI SANREMO 2020 con “Fai Rumore” (doppio disco di Platino), il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia, il premio DAVID DI DONATELLO 2020, i NASTRI D’ARGENTO 2020 e il CIAK D’ORO del pubblico 2020 con il brano “Che vita Meravigliosa” come “Migliore canzone originale”. Come primo artista musicale nella storia della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Diodato ha aperto laCerimonia di chiusura della 77^ edizione esibendosi live insieme a Rodrigo d’Erasmo in uno dei brani più celebri del suo repertorio, “Adesso”. In occasione della Mostra è stato consegnato a Diodato il SOUNDTRACK STARS AWARD SPECIALE “MUSICA&CINEMA” per il brano “Che vita meravigliosa”, un premio per la sua straordinaria sintonia con il mondo del cinema, dedicato a Ennio Morricone. Il trionfo più recente è quello agli MTV EMA come “Best Italian Act”.

