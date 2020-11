ASM, OSS ( OPERATORI SOCIO SANITARI ) E INFERMIERI: AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI.

L’ASM ha pubblicato un avviso pubblico per soli titoli, volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di OSS interessati al conferimento di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie sanitarie ed assistenziali correlate all’emergenza epidemiologica in atto, e un avviso pubblico per per soli titoli, volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Infermieri interessati al conferimento di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, anch’esso al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie sanitarie ed assistenziali correlate all’emergenza epidemiologica in atto.

Gli avvisi sono stati pubblicati sul sito sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it oggi (13/11/2020) e rimarranno aperti sino al settimo giorno successivo a quello di pubblicazione, vale a dire sino al 20/11/2020, attesa l’estrema urgenza di pervenire in tempi brevi al reclutamento del personale sanitario di che trattasi;

Gli incarichi avranno una durata massima non superiore al 31.01.2021, tacitamente prorogabile fino al perdurare dello stato di emergenza eventualmente disposto dal governo nazionale;

Matera, 13 novembre 2020