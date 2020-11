Sindaco Rosanna Mazzia nella formazione degli undici sindaci più virtuosi d’italia

Con i campionati dilettantistici chiusi per Covid e il mondo del pallone nel caos generato dalla pandemia globale, c’è una formazione speciale che ogni giorno scende in campo, difende i territori e riparte in contropiede per migliorare la vita delle proprie comunità. E’ la squadra selezionata dalla Associazione Comuni Virtuosi, del “patron” Marco Boschini – coordinatore dell’Associazione – che ha scelto gli undici Sindaci più virtuosi d’Italia per competere nel Gioco dei Sindaci. Un modo per mettere al centro dell’attenzione storie di donne e di uomini che stanno con equilibrio e spirito di servizio dentro le istituzioni. In prima linea, in mezzo alle persone della propria comunità.

In questa formazione ideale è stata selezionata il Sindaco di Roseto Capo Spulico, Rosanna Mazzia, Presidente Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia e unico Sindaco calabrese a far parte di questa squadra di Primi Cittadini.

Una convocazione che riempie d’orgoglio l’intera comunità rosetana, che ancora una volta si vede collocata in un importante contesto nazionale tra le realtà più virtuose d’Italia. Sarà possibile votare per il proprio Sindaco preferito fino al 15 novembre sul sito ufficiale dell’Associazione, nella apposita sezione dedicata al Gioco del Sindaco. Tra i tre più votati sarà scelto dal Comitato Direttivo della rete il più virtuoso o la più virtuosa del 2020, e proclamato quindi il vincitore o la vincitrice di questa edizione.

“Sono emozionata ed orgogliosa che anche il Comune di Roseto Capo Spulico sia stato inserito in questo importante contest nazionale, premiando in questo modo il lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni – ha affermato il Sindaco Rosanna Mazzia. Ringrazio l’Associazione Comuni Virtuosi per averci scelti e anche se l’attuale emergenza sanitaria ci impedisce di conoscerci di persona, in attesa di incontrarli “sul campo”, vorrei lanciare da qui un grande in bocca al lupo ai miei colleghi Sindaci – sia ai compagni di squadra in questo contest che a tutti i Sindaci d’Italia, quotidianamente impegnati per far vincere il nostro Paese nella partita più importante… sconfiggere il virus e rialzarci più forti di prima!”