POLICORO (MT). CONTROLLI DEI CARABINIERI: DUE PERSONE DENUNCIATE

Nell’ambito dei controlli svolti dai Carabinieri di Policoro finalizzati alla prevenzione dei reati nonché alla verifica del rispetto delle disposizioni emanate al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due persone, poiché sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, hanno violato le prescrizioni loro imposte. In particolare, un 34enne del luogo, è stato controllato all’interno di un bar della cittadina in compagnia di altri soggetti senza portare al seguito la prescritta documentazione, mentre un 26enne sempre del posto, è stato controllato dagli uomini dell’Arma mentre si trovava in strada pubblica insieme a soggetto con precedenti di polizia, non ottemperando gli obblighi cui è soggetto.

