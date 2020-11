Borse di studio per il personale di asili nido e scuole per l’infanzia

Le domande andranno inoltrate entro il 20 Novembre

Borse di studio dedicate al personale impiegato presso gli asili nido e micronido, nelle sezioni primavera e nelle scuole per l’infanzia. La dotazione finanziaria di circa 18 mila euro, è stata assegnata dalla Regione Puglia nella ripartizione delle risorse derivanti dal “Fondo nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni”, per l’assegnazione di borse di studio che consentano, agli addetti ai lavori di acquisire la qualificazione universitaria o ancora, l’accesso a corsi di formazione settoriali, così come previsto dalle normative vigenti. Le domande andranno inoltrate entro e non altre la data del prossimo 20 Novembre 2020. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.altamura.ba.it.

Gravina in Puglia, 12 Novembre 2020

Comune di Gravina in Puglia