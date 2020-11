Sismabonus e Superbonus 110%. Ordine Ingegneri Potenza protagonista con due webinar

Unire la prevenzione del rischio sismico ed efficientamento energetico, mediante il rilancio generale del settore edilizio. Questo l’obiettivo dei professionisti tecnici anche in Basilicata. E’ per questo che l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza promuove due importanti webinar per approfondire l’applicazione degli incentivi Sismabonus e Superbonus 110%.

Mercoledì 11 novembre, dalle ore 15.30 alle 18, sulla Piattaforma Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri, si svolgerà “Ecobonus e Sismabonus: aspetti normativi, tecnici ed economici“: seminario con esempi pratici dedicato al Superbonus ed Ecobonus dopo la pubblicazione dei decreti attuativi e sugli aspetti tecnici, criticità e prospettive del Sismabonus. L’evento è promosso dal Consiglio e della Fondazione Nazionale degli Ingegneri e da OrdingPz con il patrocinio dell’Ordine Ingegneri di Matera.Previsti numerosi interventi, moderati dal Vice presidente Ordine Ingegneri Potenza, Michelangelo Morrone: il Presidente CNI, Armando Zambrano, i presidenti degli Ordini potentino e materano, Giuseppe D’Onofrio e Giuseppe Sicolo, il Consigliere CNI referente Settore Energia, Impianti e Sostenibilità, Remo Giulio Vaudano, il Vice presidente CNI referente Ingegneria delle Strutture, Giovanni Cardinale, ed il Consigliere Tesoriere CNI referente Lavori Pubblici e Servizi di Ingegneria, Michele Lapenna. Seguirà un Question time. Se fruito attraverso la piattaforma webinar della Fondazione CNI, il convegno è valido ai fini dell’aggiornamento professionale con il riconoscimento di 3 crediti (CFP) per ingegneri iscritti agli Ordini professionali.

Venerdì 13 novembre, attraverso due sessioni giornaliere dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 18, sul sito clusterenergiabasilicata.it si svolgerà “Superbonus: istruzioni per l’uso“: vera e propria introduzione con tavola rotonda per analizzare gli adempimenti, le procedure tecniche ed amministrative per professionisti, imprese e contribuenti. Tra i focus: il ruolo del professionista, la conformità urbanistica, passando dalla gestione burocratica alla corretta determinazione del corrispettivo, cessione del credito e linee interpretative sull’iter dell’incentivo. L’evento è promosso dal Cluster Energia Basilicata ETS e da OrdingPZ insieme al Collegio dei Geometri, Ordine degli Architetti e dei Dottori commercialisti della Provincia di Potenza e dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).Tra i relatori, OrdingPZ parteciperà con il presidente Giuseppe D’Onofrio ed il case study su “Riqualificazione Energetica di un Condominio” di Telmo Petrelli.Per partecipare al webinar è necessario compilare un form e poi iscriversi non oltre le ore 12.00 dell’11 novembre alle due distinte sessioni.



