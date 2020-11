Marconia: sospensione delle attività didattiche nella scuola secondaria di primo grado di via Quattro Caselli

Con Ordinanza n. 150 del 10.11.2020 è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza che si svolgono all’interno della scuola secondaria di primo grado di via Quattro Caselli a Marconia, dal giorno 11 al 14 novembre. Nella giornata di oggi sono stati effettuati i tamponi su allievi, docenti e personale scolastico a contatto con l’allieva risultata positiva. In attesa degli esiti dei tamponi, di concerto con la DS e con il Servizio sanitario, si è deciso di sospendere le attività didattiche in presenza, ferma restando la facoltà del DS di attivare modalità didattiche a distanza.

Il Sindaco Viviana Verri