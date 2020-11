MATERA: TORNA A RIUNIRSI IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è convocato per domani, in seduta straordinaria, alle ore 17 (seconda convocazione giovedì 12 novembre 2020 alla stessa ora) presso la Sala Pasolini, in via Sallustio a Matera.

Questo l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea:

1 – presentazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo 2020-2025

2 – istituzione delle Commissioni consiliari permanenti

3 – indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

Il Consiglio si riunirà in modalità telematica.