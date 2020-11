COVID-19, CONTAGI AL MAUGERI DI MARINA DI GINOSA: IL SINDACO VITO PARISI, INFORMA.

Si apprende di 12 contagi presso l’ICS Maugeri di Marina di Ginosa.

Quattro, sintomatici, sono già stati trasferiti presso centro medico “Santa Lucia” di Conversano autorizzato dalla Regione Puglia al trattamento ed assistenza, in regime di ricovero, di pazienti SARS-CoV2 positivi con sintomi di grado lieve/moderato.

Per i restanti 8, invece, asintomatici, il centro di riabilitazione ha già chiesto la dimissione a domicilio e la presa in carico sul territorio al fine di limitare il contagio.

La struttura ha immediatamente avviato e seguito i protocolli del caso. La situazione è al momento circoscritta.

Colgo l’occasione per invitare tutti coloro i quali avessero qualsiasi perplessità o dubbi su come comportarsi in casi di contagio o presunto tale a contattare in primis i rispettivi medici di base.