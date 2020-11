Salvataggio animali a Roccanova

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, ieri alle ore 09.10 circa sono intervenuti a Roccanova per salvataggio animali. .

I Vigili del fuoco del distaccamento di Villa D’Agri, giunti sul posto dovevano recuperare due cani da tartufo scivolati in un burrone e che si erano fortunatamente fermati a circa quaranta metri dal piano di campagna. Vista l’impervietà del luogo è stato richiesto l’intervento del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) alla sede Centrale.

Per il recupero e stato necessario allestire una complessa manovra per poter calare nel burrone un operatore V.F. in completa sicurezza e recuperare i due cani .

Terminata l’operazione di recupero, i due cani in buone condizioni, sono stati consegnati al legittimo proprietario.

I Vigili del fuoco hanno operato con una autopompa, un fuori strada ed un furgone SAF per un totale di otto unità.

