PD Massafra esprime viva soddisfazione per rielezione di Michele Mazzarano

Il Circolo del Partito Democratico di Massafra esprime viva soddisfazione e gioia per la rielezione al Consiglio regionale del nostro amico e compagno Michele Mazzarano e gli augura un buon e proficuo lavoro.

È proprio vero che la speranza è l’ultima a morire, e dopo una lunga e silenziosa attesa, nei giorni scorsi la Corte d’Appello di Bari ha finalmente confermato la lieta notizia. Massafra e tutta la provincia di Taranto hanno la necessità dell’impegno di persone come il Consigliere Mazzarano che con il suo spessore politico, le competenze e l’esperienza maturata, potrà dare una mano indispensabile nella prossima legislatura targata Emiliano e PD, soprattutto in questo momento critico della nostra società. Avremo il tempo e il modo di festeggiare e di ringraziare i cittadini massafresi e di tutta la Provincia per il loro sostegno a Michele Mazzarano e al Partito Democratico ma ora rimane solo il momento di rimettersi a lavorare subito per la Puglia e per Taranto. Abbiamo idee e proposte chiare per il futuro di questa terra e siamo gli unici che durante tutta la campagna elettorale sono riusciti a motivare le ragioni delle loro scelte. Ancora molto c’è da fare ma non ci impressionano né le salite né gli ostacoli. Andiamo avanti tutti insieme per ingranare la marcia e superare questa fase. È impensabile pensare che tutto possa rimanere così com’è, ma serve un cambiamento propositivo per il nostro territorio. Taranto da tempo è in piena emergenza socio-economica, ancora più evidenti a causa della pandemia in corso, e c’è bisogno che continui ad essere, con più forza, al centro delle politiche europee, nazionali e regionali. Dal Green New Deal per una economia sostenibile ad un sistema sanitario che offra più prestazioni ambulatoriali e specialistiche sia nei presidi ospedalieri che diffuse sul territorio. Bisogna migliorare un servizio di trasporto pubblico locale non sufficiente alle esigenze dei cittadini e incentivare maggiormente le imprese per creare nuove opportunità di lavoro soprattutto puntando all’innovazione tecnologica. Bisogna continuare nel completamento delle progettualità di riconversione e rinascita culturale del territorio. Grandissima soddisfazione anche per questa parte di territorio e per una città importante come Massafra che continuano ad essere rappresentate in Consiglio Regionale e siamo convinti che Mazzarano continuerà a metterle al centro dell’azione politica con notevoli ricadute in termini di nuove opportunità di sviluppo, di risorse e nuovi investimenti per contribuire a farci uscire definitivamente dall’isolamento e dal malgoverno del passato. Nonostante si apprezzino segnali di cambiamento, ancora una vera svolta non è stata compiuta a Massafra rispetto alle amministrazioni precedenti guidate dal centrodestra. Non si può e non si deve tornare indietro ma neanche pensare che vada tutto bene. Non lo diciamo noi, ma i cittadini. Il Pd a Massafra è risultato il primo partito in termini di consenso. Ora con responsabilità, pancia a terra e tanto lavoro, ci mettiamo in campo per costruire un progetto e un’alleanza politica, nella cornice del centrosinistra, all’altezza delle aspettative dei nostri concittadini, per una nuova visione di città che metta al centro le persone. Con il tempo abbiamo imparato a sognare e non smetteremo mai!



Il Segretario PD Massafra Domenico Lasigna