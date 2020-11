MATERA: AVVIO DELLA MENSA, IL SINDACO NELLE SCUOLE PER VERIFICARE L’ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Nella giornata di avvio della mensa scolastica il sindaco, Domenico Bennardi, ha voluto verificare l’andamento del servizio recandosi personalmente in alcuni istituti.

La prima tappa è stata il plesso di via Marconi dell’istituto comprensivo “Torraca”, dove il sindaco è stato accolto dalla dirigente scolastica Caterina Policaro, e nel rispetto delle prescrizioni anti covid ha potuto visitare le classi durante l’orario della mensa. Qui, il servizio si è svolto nella piena regolarità e non sono mancate parole di apprezzamento da parte di Bennardi per l’organizzazione puntuale ed efficace.

Non in tutte le scuole è andata altrettanto bene, in quanto in alcuni plessi sono state registrate carenze nello svolgimento del servizio. Ritardi nella somministrazione dei pasti sono stati segnalati anche dal dirigente dell’istituto comprensivo “Pascoli”, Michele Ventrelli, tanto che numerosi alunni non hanno potuto terminare il pranzo a causa del protrarsi dei tempi oltre le ore 14,00.

“Attraverso gli uffici comunali – afferma il sindaco Bennardi – mi sono immediatamente attivato affinché il servizio sia svolto correttamente e nei tempi stabiliti, e che le carenze verificatesi nella giornata di avvio della mensa scolastica non si ripetano e restino circoscritte. I nostri bambini e i nostri ragazzi meritano le giuste attenzioni perchè anche le famiglie possano vivere serenamente la permanenza a scuola, in una fase che è già difficile e incerta a causa della diffusione del Covid”.

“La visita odierna – conclude Bennardi – è stata anche l’occasione per raccogliere istanze e segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici. E’ mia intenzione indire, quanto prima, una conferenza per affrontare le questioni che permettano lo svolgimento dell’anno scolastico nelle migliori condizioni possibili, sviscerando le problematiche e individuando le soluzioni più opportune”.