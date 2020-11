Stigliano. Associazione Nuova Sanità e Benessere: verificare la compatibilità della coesistenza

L’Associazione Nuova Sanità e Benessere, nell’ambito delle sue attività istituzionali e finalità sociali, con lettera indirizzata al Sindaco di Stigliano, quale responsabile della salute pubblica e privata, oltre che di Autorità sanitaria locale, ha chiesto di verificare la compatibilità della coesistenza di un reparto per malati di Covid, che dovrebbe essere istituito presso l’Ospedale “Salvatore Peragine” di Stigliano, con i reparti di Lungodegenza

e Hospice esistenti presso lo stesso ospedale, segnalando altresì che la sistemazione ipotizzata non sarebbe comunque attuabile per la presenza di barriere architettoniche. Di tale problematiche, l’Associazione ha interessato anche l’assessore regionale alla salute, la dirigenza dell’ASM di Matera, oltre al Ministro e Viceministro alla salute.

La Segretaria

Filomena Laguardia