MATERA. 2 NOVEMBRE 2020 – COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI

Il 2 novembre 2020, alle ore 10.30, presso la caserma “M.O.V.M. Magg. Rocco Lazazzera”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, ha avuto luogo la Commemorazione dei Caduti in guerra e nel dopoguerra nell’adempimento del dovere. La manifestazione, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, è stata improntata alla massima sobrietà. Il Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Nicola Roberto Lerario, alla sola presenza di militari in servizio nella sede e di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha prima deposto una corona di alloro, in memoria dei caduti dell’Arma, dinanzi alla targa commemorativa posta all’ingresso della caserma e successivamente ha dato lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa al Maggiore Rocco Lazazzera, a cui è intitolata la caserma.

