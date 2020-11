Maratea: aggiornamento covid-19

đź”´AVVISO |

AGGIORNAMENTO CASI COVID-19đź”´

Si informa che, rispetto a quanto già riportato nell’ultima comunicazione, un cittadino residente a Maratea ed ivi rientrato da pochi giorni, è risultato positivo al tampone effettuato in una struttura di una regione limitrofa.

Il riepilogo della situazione dal 22/10 al 03/11 ore 12:00 è il seguente:

Tamponi positivi: 12

uno non presente a Maratea da agosto

un caso è riferito ad un nostro concittadino purtroppo deceduto in altra regione in ospedale.

uno da laboratorio di altra regione.

Quindi i casi relativi a cittadini residenti, risultati positivi, ad oggi sono in tutto 10.

Tamponi negativi: 98

Tamponi con esito non noto: 73

Come già fatto per tutti i casi precedenti anche per l’altra persona risultata positiva, grazie all’impegno della Polizia Locale e dei medici di medicina generale, è in corso il tracciamento dei contatti e sarà richiesta l’esecuzione dei relativi tamponi.

Continuiamo a sollecitare l’esito dei tamponi non noti ed a monitorare costantemente la piattaforma regionale. Esprimiamo la nostra vicinanza alle persone in attesa dei risultati, ed ai nostri concittadini positivi.

Seguiranno aggiornamenti appena saranno disponibili nuovi dati ufficiali.

Il Sindaco

Daniele Stoppelli