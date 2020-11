PROVINCIA DI POTENZA: Commemorazione dei Defunti 2 Novembre

Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha partecipato questa mattina alla celebrazione della Messa dedicata ai defunti, officiata dall’Arcivescovo di potenza, Mons. Salvatore Ligorio, nella Cattedrale di San Gerardo. Una cerimonia sobria, dettata dai giorni difficili della pandemia che hanno impedito di tenere la consueta cerimonia presso il Sacrario Militare del Cimitero potentino e che, come ha ricordato Mons. Ligorio “dedichiamo agli operatori di pace che sono morti dedicando la propria vita ad aiutare gli altri, a condividere le sofferenze, come Don Roberto, assassinato da chi aiutava o come il giovane Willy intervenuto per mettere pace tra i litiganti. A loro ed ai tanti morti di questa pandemia – ha aggiunto il Vescovo potentino – va il nostro deferente saluto e la nostra benedizione”. Un pensiero doveroso “che ci invita – ha rilevato il Presidente Guarino a margine della cerimonia e porgendo un saluto a S.E. il Vescovo – ad essere cauti, vigili e vicini alla nostra gente per aiutarli, come Istituzioni, a superare anche questo momento, nel ricordo di chi non c’è più e nel segno di una speranza di rinascita e di vita serena per i nostri giovani”.

