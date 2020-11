ALTAMURA: CELEBRAZIONI MERCADANTIANE Convegno in videoconferenza e concerti rinviati

Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, proseguono le celebrazioni

mercadantiane. Nei giorni scorsi si sono svolte le sessioni previste del Convegno Internazionale di Studi su Mercadante a Napoli presso il Conservatorio San Pietro a Majella, a Vienna presso l’Istituto di Cultura Italiano e a Milano presso il Teatro alla Scala. Il Convegno internazionale di Studi si concluderà ad Altamura il 13 e il 14 novembre 2020. Ovviamente, date le circostanze e nel rispetto del DPCM del 24 ottobre 2020, tutti gli eventi si sono tenuti in videoconferenza e sono visibili sui canali dedicati. Anche l’appuntamento di Altamura si svolgerà con la stessa modalità, e potrà essere seguito in diretta streaming sui canali social istituzionali del Comune di Altamura (Facebook e YouTube). Il programma prevedeva, oltre al Convegno Internazionale di Studi, anche un ricco programma di concerti dal vivo su partiture del musicista e compositore Saverio Mercadante, nel teatro a lui dedicato. Purtroppo la programmazione è stata sospesa e sarà riproposta non appena sarà possibile. Il programma completo del convegno è consultabile sul portale istituzionale del Comune di Altamura nella sezione Notizie.

