5 novembre 2020, ore 17.00: Videoconferenza ALSIA su “L’Ontologia in agricoltura: perché formalizzare la conoscenza nell’agrindustria?”

Ontologia per l’agricoltura. Perché formalizzare la conoscenza nell’agroindustria?” Sarà questo il tema della videoconferenza, organizzata dall’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, in programma giovedì 5 novembre 2020, alle ore 17.00.

La videoconferenza rientra nel progetto europeo Horizon 2020 “RUC-APS” – RISE EU, del quale l’ALSIA è partner, e che si occupa dello sviluppo di sistemi intelligenti ed informatici a supporto della filiera agro alimentare e del miglioramento genetico delle piante.

La filiera dell’agroindustria coinvolge diversi settori e molte figure professionali. Il linguaggio e la terminologia utilizzati non sempre sono comuni. È questa la ragione per cui, a volte, si creano equivoci e vere e proprie barriere comunicative che compromettono l’interoperabilità. Un inconveniente, questo, che può verificarsi tra agricoltori e tecnici o tra distributori e rivenditori. E le cose diventano ancora più complicate quando ci sono relazioni e scambi internazionali con l’uso di lingue diverse.

L’ontologia è la “specificazione di una concettualizzazione” e può aiutare la comunicazione e l’interoperabilità anche nel settore primario, tanto che la FAO ha creato un “Servizio di Ontologia agricola” con l’obiettivo di strutturare e standardizzare la terminologia agricola, con l’ausilio dei moderni supporti informatici.

Il seminario proposto dall’ALSIA vuole essere una riflessione sul tema della comunicazione ed è rivolto non solo ai tecnici ed ai divulgatori ma anche agli operatori della filiera che dal campo porta i prodotti agricoli al consumatore.

Alla sessione interverranno, dopo i saluti del direttore dell’ALSIA, Aniello Crescenzi, Mario Lezoche della University of Lorraine (Francia) sull’Ontologia in agricoltura, Jorge Hernandez dell’Università di Liverpool sul Progetto Ruc-Aps, e Rina Iannacone, responsabile per l’ALSIA sulle Attività dell’Agenzia nel progetto Ruc-Aps. Introdurrà e modererà Arturo Caponero, responsabile dei Servizi fitosanitari Alsia.

Per partecipare alla videoconferenza occorre inviare una mail all’indirizzo urp@alsia.it, oppure accedendo a “Iscrizioni” dell’evento pubblicato sul sito dell’ALSIA all’indirizzo https://www.alsia.it/opencms/opencms/eventi/agid/dettaglio/LOntologia-per-lagricoltura/.

I lavori potranno essere comunque seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’ALSIA.