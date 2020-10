CENTRO DIURNO – SOCIO EDUCATIVO PER MINORI: INAUGURATA SEDE A MARINA DI GINOSA

E’ stato inaugurato sabato 31 ottobre il nuovo Centro Diurno – Socio Educativo per Minori in Via Dalmazia a Marina di Ginosa. Presenti alla cerimonia il Sindaco Vito Parisi, il Vicesindaco Domenico Gigante, l’Assessore alle Politiche Sociali Romana Lippolis e la Vicepresidente di ALIMA Mariangela Carmignano.

“Un, due, tre Stella’’, questo il nome della struttura, rientra nell’unità di offerta iscritta al catalogo della Regione Puglia e fornirà supporto nei compiti e nelle ripetizioni, baby parking, laboratori creativi ed educativi, attività sportive, visite didattiche ed escursioni.

Possono accedere alle attività i bambini di età compresa tra i 6 e i 17 anni.

Il servizio è offerto da Comune di Ginosa e la gestione è stata affidata alla Cooperativa “ALIMA’’ attraverso bando a evidenza pubblica.

<<Un nuovo punto di riferimento per le famiglie di Marina di Ginosa – hanno dichiarato Primo Cittadino e Assessore Lippolis – veder rinascere la struttura di Via Dalmazia attraverso la sua rifunzionalizzazione e l’offerta di specifici servizi rivolti ai più piccoli, è motivo di orgoglio per l’intera comunità. E questa apertura acquisisce ancor più valore se consideriamo il difficilissimo periodo che stiamo vivendo. Auguri di buon lavoro alla Cooperativa “ALIMA’’ e a tutti i futuri utenti>>.

Per info 3408734968 – 3490580392