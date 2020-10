OTTOBRE MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO: LA CITTA’ DI POLICORO ADERISCE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Policoro si tinge di rosa. Anche la Città ionica, nel mese della prevenzione del tumore al seno, aderisce alla campagna di sensibilizzazione organizzata dalla Commissione Regionale Pari Opportunità della Regione Basilicata, con la collaborazione della Cooperativa Sociale Novass di Policoro. “Insieme per la prevenzione del tumore al seno” è l’iniziativa che si terrà nella Città di Policoro, il prossimo 30 ottobre, con l’inaugurazione, alle ore 12.00, della panchina rosa situata nel Parco della Cicogna, nei pressi della Casa Comunale, in piazza Aldo Moro. L’Amministrazione Comunale di Policoro, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Teresa Prestera, ha aderito alla campagna di promozione e diffusione dell’importante iniziativa che vede anche la suggestiva Piazza Eraclea dipingersi del colore tipico della lotta al tumore al seno. “La prevenzione non ha scadenza” è lo slogan dell’iniziativa che mira a contribuire ad un’azione di sensibilizzazione verso l’importanza della prevenzione, soprattutto in un momento storico delicato in cui l’emergenza epidemiologica sembra aver preso il sopravvento su tutte le altre patologie, in particolare su quelle tumorali. La panchina rosa che sarà inaugurata venerdì 30 ottobre a Policoro diventerà un vero e proprio “promemoria” finalizzato all’importanza della prevenzione e della cura della propria salute.

