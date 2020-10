La protesta silenziosa di fratelli d’Italia Basilicata

FRATELLI D’ITALIA BASILICATA lancia una pacifica protesta contro l’ultimo DPCM del Governo .Coscienti che esso non possa che portare alla MORTE ECONOMICA di intere categorie penalizzate da chiusure assolutamente non giustificabili, tutti i portavoce territoriali, unitamente ai rappresentanti istituzionali, militanti e simpatizzanti hanno deciso di manifestare il proprio appoggio alla protesta del segretario Regionale On. Salvatore Caiata, a sostegno delle categorie penalizzate! Da oggi sino a sabato si organizzerà una staffetta che vedrà la Basilicata intera coinvolta in una protesta tanto PACIFICA quanto SIGNIFICATIVA a simboleggiare lo stato in cui il Governo attuale rischia di ridurre l’intero popolo Lucano. I LUCANI VOGLIONO LAVORARE IN SICUREZZA NON ELEMOSINARE AL GOVERNO!

