ALTAMURA: AVVIATO IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA

Protocolli anticontagio e stoviglie monouso compostabili

È stato avviato oggi il servizio della mensa scolastica, con l’applicazione di rigidi protocolli anticontagio, per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, sia per il centro cottura che per i centri di sporzionamento.

Per le modalità di somministrazione degli alimenti il personale è stato formato, dotato di DPI e sottoposto a controlli. Nel rispetto delle norme individuate per contrastare la diffusione del covid, è stato predisposto l’utilizzo di vassoi e stoviglie monouso in materiale compostabile, essendo Altamura Comune Plastic Free.

La tariffa è rimasta invariata rispetto allo scorso anno.

I protocolli applicati sono stati condivisi con tutti i Dirigenti scolastici.