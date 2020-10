POLICORO (MT): INTENSIFICATI I CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL FINE SETTIMANA. 1 PERSONA ARRESTATA E 1 DENUNCIATA

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Policoro insieme alle unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Tito hanno pattugliato le strade di vari Comuni della fascia jonica, controllato ed identificato numerosi utenti della strada. Nel corso delle operazioni gli uomini dell’Arma hanno eseguito alcune perquisizioni personali e veicolari rinvenendo e sequestrando complessivamente 3 gr. di eroina, già suddivisa in dosi e destinata allo spaccio, di cui il possessore, al transito della pattuglia lungo la via principale di Montalbano Jonico, aveva tentato invano di disfarsi gettandola tra le vetture parcheggiate. Il gesto non è passato inosservato e la droga è stata subito recuperata, mentre l’uomo, 57enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Altre due persone sono state, invece, segnalate alla Prefettura quali assuntori poiché nascondevano all’interno delle tasche dei loro vestiti della marijuana destinata all’uso personale.

I militari hanno altresì arrestato, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria, un uomo di 48 anni, accompagnato successivamente presso la propria abitazione dove dovrà scontare in regime degli arresti domiciliari una pena di un anno ed un mese poiché giudicato colpevole di aver commesso i reati di violenza e resistenza a P.U., tentata rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Non sono, infine, mancati i controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni emanate con DPCM 13 ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione del Covid-19M, in particolare sono stati ispezioni numerosi esercizi pubblici.