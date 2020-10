Matera: GIOVEDI’ 29 OTTOBRE presentazione Associazione Territoriale Regionale di CONFIMEA IMPRESE

In una nota diffusa dalla Confimea Regionale di Basilicata si apprende che alle ore 10,00 di GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020, presso la sede di via San Pardo 80 in Matera, sarà presentata, con una Conferenza stampa, l’Associazione Territoriale Regionale di CONFIMEA IMPRESE alla presenza del Presidente Nazionale Dr. Roberto NARDELLA e del Direttore Generale Dr.ssa Silvia MEI. Confimea Imprese Nazionale conta oltre 250 mila P.IVA ed è una Confederazione di Federazioni operanti nei settori del terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale. Confimea Imprese tutela le imprese a livello sindacale datoriale e le rappresenta a livello istituzionale al fine di perseguire fondamentali obiettivi di ripresa economica tra cui quella industriale fondata sull’innovazione tecnologica. Il Presidente Regionale di Confimea Basilicata è il dr. Silvio Grassi, il direttore Regionale sig.Luigi D’Amico, mentre l’Ufficio di Presidenza è composto dai sigg. Diego Coscia, Cristina Gessi, Nicola Mastronardi, Mario Muraglia, Luca Ruggiero e Vincenzo Suriano.