Di Benedetto: piena solidarietà all’Elettra Marconia

Il presidente dell’ASD Sporting Pisticci, Francesco Di Benedetto, a nome del Consiglio Direttivo, dei tecnici, dei tesserati e dei calciatori, esprime piena solidarietà all’ASD Elettra Marconia che, a seguito di una ordinanza del comune di Pisticci che dispone la sospensione dell’uso del campo sportivo di Marconia fino al 13 novembre 2020, non potrà né effettuare le attività di allenamento, né disputare domenica prossima il 4° incontro del girone A di categoria “eccellenza” con la squadra del Montescaglioso Calcio, con tutto ciò che ne consegue, soprattutto in termini di perdita della opportunità agonistica.

Invitiamo pertanto il comune di Pisticci, affinché si faccia portavoce nei riguardi della Regione Basilicata, per chiarire in maniera univoca l’esclusione o meno, del calcio ad undici, dagli sport considerati di contatto, pena la vanificazione degli enormi sacrifici tanto in termini di impegno agonistico, quanto in termini socio-economici profusi dalle organizzazioni sportive interessate al problema, presenti sul territorio Comunale.

