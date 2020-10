TREBISACCE – APPROVATO PROJECT FINANCING PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Il Comune di Trebisacce si illuminerà di nuova luce. È questa la finalità che si pone il project financing dedicato alla riqualificazione ed efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori energetici per gli impianti della pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Trebisacce. Con Delibera di Giunta N.178 del 15 ottobre è stato approvato lo studio di fattibilità Tecnico-Economica, per un importo pari a 1.142.000 Euro del project financing, il quale prevede il servizio di coordinamento della gestione tecnica nonché della gestione globale dell’impianto di illuminazione pubblica, la manutenzione di tutti gli impianti dell’illuminazione pubblica di proprietà comunale, la fornitura di energia elettrica e sostenimento del relativo costo, la progettazione e realizzazione di interventi di carattere impiantistico, tecnologico e gestionale, adeguamento normativo e messa in sicurezza degli impianti.

Tali operazioni di base comporteranno la sostituzione dei corpi illuminanti vetusti con nuove strutture a basso inquinamento luminoso ed elevata efficienza, la sostituzione di pali e bracci corrosi e danneggiati, l’adeguamento di quadri elettrici datati ed eventualmente non conformi, la sostituzione di tratti linee elettriche non a norma o deteriorate, l’installazione nuovi punti luce in aree attualmente non servite, oltre a tutte le opere civili a supporto di tali operazioni, con eventuali offerte migliorative da parte dell’aggiudicatario. Da sottolineare è anche l’importanza dell’operazione sotto un profilo ambientale, da sempre punto di riferimento della visione politica del Comune di Trebisacce, in quanto i nuovi corpi luminosi avranno un impatto minimo sotto il profilo dell’inquinamento luminoso. L’operazione, che garantirà quindi un rinnovo degli impianti legati all’illuminazione pubblica, produrrà anche un sensibile risparmio per le casse del Comune di Trebisacce, non inferiore a circa 80.000-100.000 euro annui, senza tenere conto del ribasso di gara. Il passaggio successivo dell’operazione, che prevede il coinvolgimento dei soggetti privati nella realizzazione, nella gestione e soprattutto nell’accollo dei costi dell’opera di pubblica utilità, in vista di entrate economiche future, sarà l’indizione della gara di appalto per l’affidamento della concessione in oggetto e la realizzazione del progetto. “Trebisacce – ha dichiarato il sindaco Franco Mundo – si ammanterà di una nuova luce, grazie ad un progetto che non prevede per la comunità nessun costo, ma riserva alla stessa tantissimi vantaggi, come ad esempio una riduzione delle spese. Il sistema del Project Financing si basa sulla collaborazione tra privati ed enti pubblici. I soggetti promotori propongono alla Pubblica amministrazione, una “proposta” per finanziare, eseguire e gestire un’opera pubblica, il cui progetto sia stato già approvato, o sarà approvato, in cambio degli utili che deriveranno dall’efficientamento di gestione dell’opera stessa. Avremo dunque a Trebisacce nuovi corpi luminosi, un sistema dell’energia elettrica dedicato all’illuminazione più efficiente che comporterà un risparmio per le casse del Comune e meno inquinamento ambientale. Un progetto moderno per una cittadina che non si stanca mai di crescere, di proiettarsi verso il futuro, senza mai dimenticare la visione ambientalistica che la caratterizza. Traghettare Trebisacce verso un domani in cui i servizi siano più efficienti, i costi per sostenerli minori e l’impatto con l’ambiente meno invasivo è da sempre il percorso politico che abbiamo scelto di seguire e la visione a cui ci ispiriamo. Tutto ciò avviene con una moderna procedura che coinvolge i privati con benefici per il Pubblico. Questo è guardare avanti e pensare al futuro, abbellire la città e tutelare l’ambiente”.