L’Elettra Marconia comunica che il sig. Antonio Valente è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Nelle prossime ore sarà fornito il nome del nuovo tecnico che guiderà la compagine rossoblù già nella difficile sfida di campionato contro il Montescaglioso.

La dirigenza ringrazia il sig. Valente per il lavoro svolto in questi mesi alla guida tecnica dell’Elettra e formula i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.