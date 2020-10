CALCIANO (MT): POSITIVO AL COVID ESCE DI CASA. DENUNCIATO DAI CARABINIERI

Era uscito di casa nonostante fosse sottoposto a isolamento domiciliare perché positivo al coronavirus ma è stato scoperto e denunciato dai carabinieri della Compagnia di Tricarico.

Si tratta di un 63enne di Calciano che nella serata di due giorni fa è stato sorpreso per le vie di Calciano dai Carabinieri della locale Stazione nel corso dell’attività di controllo sul rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Per lui, oltre all’intimazione di non uscire da casa fino all’autorizzazione dell’autorità sanitaria, è scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria.

L’inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.