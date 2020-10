A POTENZA DOMANI SI INAUGURA IL PRIMO STORE DI “IO SONO LUCANO”

Verrà inaugurato domani a Potenza il primo store di “Io sono lucano” il marchio collettivo ideato da Coldiretti Basilicata, portato avanti della cooperativa “La nuova aurora”, che raccoglie le produzioni di duemila soci lucani. L’appuntamento è alle ore 10 in via Pretoria al numero 237. I consumatori potranno trovare all’interno dello store il meglio della produzione agroalimentare della Basilicata: cereali, carni, latte, olio, vino, ortofrutta, erbe officinali e miele. “E’ un marchio sinonimo di garanzia e di autenticità che accompagna i prodotti, le aziende e le filiere che aderiscono al programma – ha evidenziato il presidente della cooperativa ‘La nuova aurora”, Rocco Pafundi – dando visibilità a caratteristiche misurabili ed oggettive delle produzioni stesse e, al tempo stesso, raccordarle al territorio di origine e a valori emozionali ed evocativi. Con l’apertura del primo store a Potenza, intendiamo rafforzare una brand architecture in grado di conferire un’entità forte e comune all’agroalimentare lucano, accompagnata da un programma di R&S e da una solida strategia di sviluppo in termini di riconoscimento dei prodotti e del loro posizionamento competitivo”. All’inaugurazione, oltre ai vertici della cooperativa “La nuova aurora”, saranno presenti il sindaco di Potenza, Mario Guarente, il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, e il responsabile del Distretto Meridionale Eni, Walter Rizzi, promotore unitamente a Coldiretti del marchio “Io sono lucano”.

