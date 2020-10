INCONTRO IN REGIONE CON ASSESSORE AI TRASPORTI MERRA.

Progetto fogna acque bianche a Marconia, collegamento Marconia Basentana, viabilità di servizio Basentana.

In data 21 ottobre nella qualità di Consigliere Comunale, accompagnato dal dott. Lino Grieco e da Gaetano Giannace ho incontrato l’Assessore Regionale Merra alle Infrastrutture e Trasporti.

Interpellata in merito alla possibilità di realizzare il progetto per la realizzazione della fogna bianca a Marconia, ha riferito che é possibile per i progetti in fase preliminare, come quello redatto durante il mio mandato da Sindaco, accedere al finanziamento a fondo perduto per la redazione del progetto esecutivo. Ottenuto il progetto esecutivo questo sarà candidabile al finanziamento. Per ciò che concerne il progetto che riguarda il collegamento Marconia -Basentana bivio Bernalda, redatto in esecutivo durante il mio mandato di Consigliere Provinciale, Presidente Stella, é stato già candidato per il finanziamento dall’attuale Presidente alla Provincia Marrese che ha raccolto la mia segnalazione in merito all’esistenza del progetto stesso. All”attenzione dell’assessore Merra é stato portato anche il problema della mancanza di viabilità di servizio sulla 407 Basentana, anche e soprattutto in considerazione degli attuali lavori effettuati dall’ANAS per la realizzazione dello spartitraffico centrale Abbiamo invitato l’Assessore Merra a visitare il nostro territorio per verificare sul posto l’attuale situazione. Un ringraziamento va alla cortese disponibilità mostrata dalla Merra anche per il contributo che ha riservato al nostro Comune per il dissesto idrogeologico,e al Presidente Marrese per non aver mancato l’opportunità di candidare il progetto già pronto.



Vito Anio Di Trani