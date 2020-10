Rinviato il festival del cinema documentario “Storie Parallele”

È stata rinviata la terza edizione del Festival del Cinema Documentario Storie Parallele prevista per i giorni 23/24/25 ottobre 2020 a Salandra, in provincia di Matera.

Con l’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm del 18 ottobre 2020, le cui nuove misure avrebbero impedito di svolgere al meglio le attività in programma, si procederà a una riorganizzazione degli eventi. La direzione artistica della kermesse, insieme a tutto lo staff, è già al lavoro alla ricerca di un nuovo assetto che possa consentire la diffusione degli short doc in concorso e il normale svolgimento delle attività della giuria, al fine di decretare l’opera vincitrice per ciascuna categoria (miglior documentario, miglior regia, miglior fotografia, miglior montaggio a cui si aggiunge il premio speciale della giuria).

Rinviato, per i motivi sopra elencati e per garantire la sicurezza dei numerosi partecipanti che vi avrebbero aderito, anche il tanto atteso Cammino dei Calanchi.

Seguiranno aggiornamenti.