SANITÀ: GALLICCHIO (M5S): QUATTRO NUOVE STRUTTURE SOCIO-RESIDENZIALI PER DISTURBI SPETTRO AUTISTICO IN BASILICATA

Roma – “A seguito della mia interrogazione sull’assenza di strutture ad hoc per l’assistenza di pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico in Basilicata ho ricevuto un preciso riscontro dal Ministero della Salute”. È quanto dichiara la senatrice lucana del MoVimento 5 Stelle Agnese Gallicchio in seguito ad un’interrogazione parlamentare presentata al Ministro della Salute Roberto Speranza.

“Il viceministro della Salute Sileri – spiega -si è occupato in prima persona della questione. Ha chiesto ed ottenuto un incontro con il presidente della Regione Bardi e con l’assessore della sanità Leone: è emersa la volontà di affrontare il problema raggiungendo un accordo che permetterà alla Basilicata, a stretto giro, di dotarsi di 4 strutture socio-residenziali adatte alla cura e le terapie destinate ai pazienti affetti da disturbo dello spettro autistico.”.

“Il mio impegno- continua la Senatrice lucana- non termina qui. Continuerò a vigilare sul rispetto di questo accordo raggiunto. E’ una battaglia di civiltà: è insopportabile credere che possano essere Regioni in cui una determinata patologia è oggetto di cure, terapie e strutture adatte ed altre in cui si è lasciati soli.”

Infine, conclude, “mi sto inoltre occupando, in un’interrogazione parlamentare che a breve depositerò, delle innumerevoli visite specialistiche rimandate a causa del Covid per conoscere i numeri attuali della Regione Basilicata. Chiederò, poi, spiegazioni sul motivo per cui la Regione non si è ancora dotata di strutture adatte all’accoglienza dei pazienti COVID non ospedalizzati, nonostante una grande mole di investimenti da parte del Governo. Sono co-firmataria di un ddl che prevede di predisporre un supporto psicologico ed un contributo economico per i familiari che assistono gratuitamente persone non autosufficienti, che dall’inizio dell’emergenza dovuta al Coronavirus si sono totalmente sostituiti allo Stato ed alle Regioni. Il nostro lavoro è orientato a vigilare sul rispetto delle leggi vigenti e sull’aiuto delle famiglie più fragili e bisognose, il Movimento 5 stelle si impegna affinché non possano sentirsi mai sole e abbandonate.”

Agnese Gallicchio

MoVimento 5 Stelle

Senatrice della Repubblica – XVIII Legislatura

5a Commissione Bilancio