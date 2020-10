Pasciucco: Stigliano, manifestazione strumentale dei Sindaci di Tempa Rossa

“In questi mesi ho mantenuto le interlocuzioni con l’Assessore all’Ambiente Gianni Rosa per tutte le questioni ambientali che riguardano il nostro Comune e posso garantire che l’attenzione è massima. Non comprendo, pertanto, l’adesione del Sindaco di Stigliano alla manifestazione promossa dai Sindaci dell’area di Tempa Rossa. Manifestazione della quale le opposizioni hanno appreso solo dai giornali. Non vi è stato alcun confronto in merito” Ad affermarlo il Consigliere comunale di Stigliano Gianni Pasciucco.

“Tra l’altro, proprio perché mi sono speso in questi mesi per monitorare la situazione di Stigliano presso il Dipartimento Ambiente della Regione e per amore di verità, posso affermare che non corrisponde al vero che non vi è stata risposta da parte dell’Assessore alle istanze dei Comuni. In data 8 ottobre, il Dipartimento ha risposto chiarendo che erano già state attivate, a fine settembre, tutte le procedure per monitorare quanto segnalato. La posizione del Sindaco di Stigliano, così come di tutti gli altri Sindaci che si apprestano a protestare è, quindi, palesemente strumentale. Non rappresenta gli interessi delle nostre Comunità.”

“Il compito dei rappresentanti del territorio è quello di portare avanti le istanze dei cittadini. Io proseguirò nella mia opera di interlocuzione con il Governo regionale, come ho sempre fatto, ma per interesse dei cittadini non per meri posizionamenti personali”, conclude il Consigliere Pasciucco.