POSTE ITALIANE: LAVORI DI RESTYLING NELL’UFFICIO POSTALE DI FERRANDINA(MT)

Matera, 14 ottobre 2020 – Poste Italiane comunica che dal 19 al 24 ottobre l’Ufficio Postale di Ferrandina in provincia di Matera, sospenderà le attività per necessari interventi di restyling e miglioramento infrastrutturale. Tutte le operazioni non in circolarità e ritiro corrispondenza, saranno garantite presso l’ingresso di Via Pirretti. Per tutti i servizi postali e finanziari, sarà disponibile il vicino Ufficio Postale di Pomarico in Via Armando Diaz, 5 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, e quello di Bernalda in via Torraca, 2, aperto, anche di pomeriggio, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

