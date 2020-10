MORTE SANTELLI: QUARTO (BP) ” UNA DONNA PROFONDAMENTE INNAMORATA DELLA SUA TERRA”

“L’improvvisa scomparsa della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha destato in me stupore, dolore e cordoglio. Si trattava di una donna profondamente innamorata della sua terra, una donna del Sud che viveva la politica con passione”. Lo dichiara il consigliere regionale di Basilicata positiva, Piergiorgio Quarto. “Da sempre si è dedicata alla sua gente con amore, con competenza e massima disponibilità. Abbiamo perso una rappresentante delle istituzioni sempre al servizio dei cittadini. Pur essendo consapevole delle tante difficoltà della sua terra- continua Quarto- ha dimostrato sempre coraggio e intensa voglia operativa. E’ venuta a mancare una signora della politica, una donna perbene. In questo momento così difficile e particolare – conclude Quarto- ritengo doveroso rivolgere un sentito abbraccio ai familiari, agli amici, a tutti i calabresi”.

