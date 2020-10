Sant’Arcangelo (PZ): Viaggiava in macchina con 25 grammi di droga. Arrestato dai Carabinieri.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senise (PZ), a Sant’Arcangelo, hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, il soggetto, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio svolti nell’arco serale dai militari lungo la SS. 598 “Val d’Agri”, è stato colto mentre viaggiava, quale passeggero, a bordo di un’autovettura condotta da un 47enne, anch’egli residente nello stesso centro.

Dopo aver intimato l’alt al veicolo, risultato provenire dal versante pugliese, gli operanti, insospettiti al riguardo, hanno deciso di effettuare una perquisizione nei loro confronti.

Nella circostanza, il 43enne è stato sorpreso in possesso di 24 grammi di eroina ed 1 di cocaina, riposti in piccole confezioni in cellophane occultate all’interno delle tasche dei pantaloni e nei calzini.

A seguire, analoga operazione di ricerca è stata condotta anche presso il domicilio dell’uomo, ove sono stati trovati e sequestrati ulteriori 0,85 grammi di marijuana, insieme ad un bilancino di precisione e 2 “pippotti” (sorta di cannuccia per sniffare droga), intrisi di sostanza stupefacente, evidentemente bruciata.

Nel portare a termine gli accertamenti del caso, i Carabinieri hanno arrestato la persona.

Ennesimo risultato operativo, quella appena descritto, che ancora una volta evidenzia quanto sia importante assicurare un costante e diuturno controllo del territorio nelle tante realtà locali del potentino, di modo rendere possibili efficaci risposte nel contrasto ad un così ramificato fenomeno, qual è appunto quello della droga, che, come dimostrato, sovente attraversa i confini regionali, per cui si rende necessaria una continua presenza dei Carabinieri lungo le principali arterie di comunicazione.