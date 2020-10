Il Pullman Azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato a Grassano per incontrare gli alunni delle scuole

Sicurezza, legalità e donazione del sangue i temi posti all’attenzione dei ragazzi, poi approfonditi nel convegno pomeridiano

Si svolge oggi, a Grassano, l’iniziativa denominata “Giornata per la Sicurezza, Legalità e Donazione”, promossa dall’Associazione Fidas, a cui la Polizia di Stato partecipa incontrando gli alunni delle scuole a bordo del Pullman Azzurro, attrezzato come un’aula scolastica multimediale, dove s’imparano le regole della sicurezza stradale con giochi a tema, filmati e cartoni animati.

I ragazzi delle classi quinte della scuola elementare e terze della secondaria di primo grado, dalle 8.30 di questa mattina, si alternano in piccoli gruppi a bordo dell’autobus didattico, nel rispetto dei protocolli anti Covid, per seguire le brevi lezioni e i consigli degli operatori della Polizia Stradale.

Accanto al Pullman Azzurro, in Piazza Purgatorio, i ragazzi troveranno e potranno ammirare anche la prestigiosa Lamborghini della Polizia, normalmente impiegata sia in attività operative sia per il trasporto urgente di sangue e organi.

Nella piazza, i ragazzi potranno ammirare inoltre i veicoli utilizzati dalla Polizia di Stato; saranno presenti alcuni gazebo dove saranno illustrate le attività specifiche svolte dalla Questura e dalla Polizia Stradale, oltre a un team cinofili proveniente dalla Questura di Bari.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto, promosso sempre dall’Associazione Fidas, “Vigile per un Giorno” che da 10 anni vede gli alunni delle classi quinte delle elementari nel ruolo del vigile davanti ai cancelli della scuola.

In occasione dell’evento, la Sezione locale della Fidas ha inoltre organizzato una giornata straordinaria di donazione del sangue a bordo dell’autoemoteca sociale.

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 18, presso l’Auditorium della Pace in Via Capitan Pirrone, seguirà un convegno sui temi indicati nel titolo dell’iniziativa, a cui interverrà anche il Questore di Matera Luigi Liguori.