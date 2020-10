CSI MATERA, IL 14 OTTOBRE CONVEGNO SUL SETTORE BIOENERGETICO

Si svolgerà mercoledì 14 ottobre 2020 a partire dalle ore 8.30 presso l’Hotel Nazionale di Matera l’incontro “Il progetto Bioplat-Eu e il settore bioenergetico in Basilicata“ organizzato dal Consorzio di Sviluppo industriale della provincia di Matera. L’incontro è coordinato da Guido Bonati del Centro di Ricerca per l’Economia Agraria (CREA) di Roma. L’obiettivo generale del progetto H2020 BIOPLAT-EU (Ottobre 2018 – Ottobre 2021) – spiega una nota degli organizzatori – è di promuovere in Europa il market uptake di filiere bioenergetiche sostenibili attraverso la coltivazione di terre Marginali, Sottoutilizzate e Contaminate (MUC per il loro acronimo in inglese) per la produzione di biomasse non destinate all’alimentazione umana e/o animale. Ad aprire i lavori dopo il saluto del Sindaco Matera saranno l’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata Francesco Fanelli e l’Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale (CSI) della provincia di Matera, Rocco Fuina. Il gruppo di lavoro del CREA-PB ha selezionato l’area della Val Basento gestita dal Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera, come caso studio per il progetto, per cui si prevede di svolgere a Matera 2 incontri con i portatori di interesse per il settore delle bioenergie. L’accesso al convegno sarà consentito nel rispetto delle norme di prevenzione del Covid19.

