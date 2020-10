Medici Fiduciari: stipulata convenzione tra il Comune e OMCeO Protocollo d’intesa per tutelare la salute dei cittadini

Un protocollo d’intesa stipulato tra il Comune di Gravina in Puglia e l’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Bari, per promuovere azioni utili alla tutela della salute. E’ quanto deliberato dalla giunta comunale, guidata dal sindaco Alesio Valente, al fine di sancire un rapporto di collaborazione a fini di tutela della salute pubblica. La figura del medico fiduciario, presente in ciascun Comune della provincia di Bari, ha una funzione di coordinamento tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le amministrazioni comunali. “Un punto di riferimento – motiva il sindaco Valente – strettamente necessario, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Per questo ho immediatamente colto quella che ritengo essere una opportunità per rafforzare la nostra unità operativa, nata per fronteggiare l’emergenza coronavirus, e porre in essere una strategia compiuta di gestione della pandemia”. Il medico fiduciario inoltre, di concerto con il primo cittadino, sarà chiamato anche a monitorare progetti e interventi tesi al miglioramento della qualità della vita, alla migliore fruibilità degli spazi pubblici e delle aree verdi, alla sensibilizzazione alle tematiche ambientali, industriali ed agricole. “Le mansioni del medico fiduciario – conclude il primo cittadino – comprendono diversi aspetti che andranno ad integrare quanto già fanno ad esempio Asl e Arpa, Regione ed università ,con le quali questa figura intesserà una rete trasversale e multidirezionale di continuo interscambio di informazioni, progetti ed iniziative”.

Gravina in Puglia, 12 Ottobre 2020

Comune di Gravina in Puglia