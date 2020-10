Jason Derulo con Take You Dancing scala ogni classifica in tutto il mondo.

JASON DERULO

“TAKE YOU DANCING”

“In questo periodo abbiamo bisogno di canzoni che ci facciano svagare, spero che TAKE YOU DANCING possa essere un momento di divertimento in questo giorni difficili” Con oltre 30 milioni di follower, Jason Derulo è il nuovo re di TikTok con i suoi moltissimi video sempre più copiati dai tiktokkers di tutto il mondo.

“Take You Dancing” è la sua ultima hit che sta coinvolgendo e divertendo milioni di ragazzi, che si inventano coreografie sulle note delle sue canzoni.La popolarità di Jason Derulo non è solo su TikTok, ma su tutti i social con oltre 130 milioni di fans e followers tra tutte le piattaforme.Ma prima di tutto JASON DERULO è una delle popstar più popolari dell’ultimo decennio, con oltre 12 miliardi di stream globali, 6.5 miliardi di views su YouTube e più di 190 milioni di singoli venduti. La sua carriera è iniziata nel 2009 con la mega hit “Watcha Say”(5 volte platino in USA) per continuare con una serie infinita di HIT come “In My Head”, “Ridin solo”, “Talk Dirty”, “Want to want me”, “Wiggle”, “Swalla”, “Trumpets”, “Don’t wanna go home”, “It girl”,…..insomma la serie è lunghissima e i dischi di platino non si contano più!