SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO PER TARANTO, INCONTRO A PALAZZO DI CITTA’. SINDACO PARISI: “AL LAVORO SU IDONEE SOLUZIONI PER TUTTI I VIAGGIATORI’’

Nota stampa del Sindaco di Ginosa Vito Parisi.

Ieri sono stato ospite presso la Sala degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto della riunione sulla questione trasporti pubblici, con riferimento ai pullman che provengono dalla parte occidentale della provincia ionica verso la città bimare. Presenti i rappresentanti di CTP, SITA, Kyma Mobilità e Ferrovie del Sud Est.

Stiamo prestando la massima attenzione a questo tema che tocca da vicino un grande bacino di utenti di Ginosa e Marina di Ginosa (e non solo) tra studenti e lavoratori che quotidianamente si spostano.

Il dialogo già avuto con il Sindaco Melucci ha fatto sì che l’entrata in vigore dell’ordinanza che vietava agli autobus provenienti dalla parte nord-occidentale della provincia di Taranto di entrare nel capoluogo ionico, fosse posticipata al 2 novembre.

L’incontro di ieri era finalizzato soprattutto all’acquisizione dei dati relativi al numero di ingressi effettuati dai bus quotidianamente e alla quantità media di passeggeri trasportati, in relazione alle diverse fasce orarie.

L’ipotesi allo studio è di prevedere delle limitate fasce orarie di tolleranza per consentire ai bus di accedere in città e far scendere gli utenti, soprattutto per evitare la formazione di assembramenti al terminal bus nei pressi del Porto Mercantile, dovuti al trasbordo tra i mezzi extraurbani e quelli urbani di Kyma Mobilità.

Il confronto con le aziende di trasporto pubblico e Comune di Taranto rimane attivo affinchè vengano individuate e condivise le giuste soluzioni che riducano i disagi per i viaggiatori e migliorino i servizi disponibili.